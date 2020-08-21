لانتقاده سوء الطعام المقدم لجيش النظام.. الأجهزة الأمنية تعتقل ضابطا يحظى بشعبية لدى الموالين

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن أجهزة النظام الأمنية اعتقلت ضابطا برتبة مقدم، بعد انتقاده نوعية الطعام الذي يتم توزيعه على العسكريين في جيش النظام، وينحدر الضابط من مدينة صافيتا بمحافظة طرطوس، ويحظى بشعبية كبيرة لدى المؤيدين، بسبب تواجده في مطار كويرس العسكري في ريف حلب أثناء المعارك والحصار.

وانتقد الضابط سوء الطعام المقدم للعسكريين في جيش النظام من خلال قوله على وسائل التواصل الاجتماعي: “تحملنا الجوع والعطش والحصار، تحملنا الحر والبر والأمطار، خضنا الموت ولم نمت، وضعنا فوق الجرح ملحا مرارا وتكرارا، ولكن لا يمكن أن نقبل بما يحصل اليوم، فإذا كنتم تعتبرونا حيوانات نعلمكم أن طعامنا هو العلف والتبن، وإن كنتم تعتبرونا حشرات فإننا نقتات على الفضلات، ولكن غصبن عنكم نحن بشر وأشرف وأنبل منكم”.

وأضاف الضابط: “نريد أن نسأل كل مسؤول عن إطعام الجيش العربي السوري، هل تقبل لابنك أن يأكل هذا؟

هل مروءتك تقبل أن نأكل طعاما لا ترضاه الحيوانات؟

أين لجان التفتيش والتحقيق مما يحصل بحقنا؟

أين القيادات العسكرية والأمنية من هذا العهر الممنهج؟.

إن ما يحصل في موضوع الإطعام فساد يفوق الوصف والخيال.. فلمصلحة من كل ذلك؟ من منكم يرضى بهكذا طعام؟ فهل هذا هو الوطن الذي نحارب من أجله؟

وهل هذه مكافأة من قدم الغالي والنفيس على مذبح الحرية؟ إنكم عار على الوطن والزمن والتاريخ، إنكم أكبر خدم للأعداء والعملاء، لن نسكت بعد اليوم، سنرجمكم بقذارتكم ونفضح فسادكم وطغيانكم”.

ولاقى اعتقال الضابط موجة غضب واسعة في صفوف الموالين لقوات النظام وطالبوا الجهة المسؤولة عن اعتقاله بالإفراج عنه على الفور.