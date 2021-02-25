لانتقاده فساد المؤسسات والمحاكم ضمن المناطق الخاضعة لنفوذ الأتراك والفصائل.. شرطة الباب بريف حلب تعتقل وتفرج عن ناشط مدني في المدينة

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الشرطة المدنية الموالية لتركيا، أفرجت ناشط مدني من مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، بعد ساعات من اعتقاله، صباح اليوم، وذلك على خلفية انتقاده لعمل المؤسسات والمحاكم والشرطة على وسائل التواصل الإجتماعي في مدينة الباب، مصادر أُخرى قالت للمرصد السوري، بأن سبب الاعتقال جاء على إثر تعرض الناشط لمخالفة بعد حادث مروري.