“لانتقاده وضع العلم التركي على لباسهم الجديد”.. الشرطة العسكرية تعتقل “ناشط مدني” مهجر من دمشق إلى عفرين

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن “الشرطة العسكرية” في عفرين، عمدت إلى اعتقال “ناشط مدني” من مهجري حي التضامن بالعاصمة دمشق إلى ناحية جنديرس بريف عفرين شمال غرب حلب، وذلك بسبب “منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي ينتقد فيه وضع الشرطة العسكرية للعلم التركي على لباسهم الجديد ووصفهم بالمنافقين”.

وكان المرصد السوري أشار يوم أمس، إلى مقتل مواطن وإصابة 4 آخرين بينهم أطفال، نتيجة اشتباكات بالأسلحة بين عناصر من الجبهة الشامية من جهة ومهجرين من ريف دمشق وسط مدينة عفرين.

على صعيد آخر، عثر اليوم على جثة رجل طاعن بالسن من قرية كوران التابعة لناحية جنديرس، غارقا في النهر، بعد فقدانه لمدة ستة أيام.