لا تعليق للبنتاغون على حادث اعتراض الشرطة العسكرية الروسية لقافلة آليات أمريكية في سوريا

لم يعلق البنتاغون على الحادث الذي وقع شمال شرقي سوريا، حيث أوقفت الشرطة العسكرية الروسية وحوّلت في الاتجاه المعاكس قافلة عسكرية أمريكية انتهكت بروتوكولات فك الاشتباك.

وردت جيسيكا ماكنولتي، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، يوم الخميس، على طلب من وكالة أنباء تاس للتعليق على الحادث بالقول: “شكرا لطلبكم. ليس لدى وزارة الدفاع ما تقدمه لكم بشأنه”.

وصرّح الأميرال ألكسندر كاربوف، نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا بأن قافلة من الآليات العسكرية الأمريكية تتكون من ست عربات مدرعة من نوع “MRAP” تحركت على الطريق السريع “إم – 4” في الاتجاه الغربي، في سير غير منسق ومن دون إشعار مسبق.

ولفت في وقت سابق بيان مشترك صادر عن مقر التنسيق المشترك الروسي السوري، إلى أن تصرفات الولايات المتحدة في الأراضي الخاضعة لسيطرتها تؤدي إلى مزيد من التطرف بين الناس الذين يعيشون هناك. ووُجه اهتمام خاص للوضع في مخيم الهول للاجئين السوريين.

وعلى عكس القوات المسلحة الروسية، تعمل القوات الأمريكية في سوريا من دون إذن من السلطات الرسمية السورية.