لا تكفي لتعويض تكاليف زراعة الموسم.. استياء شعبي واسع في شمال وشرق سوريا بعد إصدار “الإدارة الذاتية” لتسعيرة شراء محصول القمح

بعد اجتماعات عديدة وتأخر في إصدار سعر شراء محصول القمح من المزارعين، أصدرت “الادارة الذاتية” اليوم سعر شراء القمح حيث سعرته بـ 31 سنت من الدولار الأمريكي بأقل من السعر الذي أصدرته حكومة النظام بـ 5500 ليرة سورية أي ما يعادل 37 سنت، وأقل أيضاً من السعر الذي اشترت به “الإدارة الذاتية” المحصول في العام الماضي حيث كانت قد اشترته بـ 43 سنت من الدوالار الأمريكي، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء الواسع والسخط بين المزارعين.

وتعبيراً عن سخطه واستيائه من التسعيرة يقول (ع.خ) من ريف الحسكة في حديثه للمرصد السوري لحقوق الإنسان: التسعيرة فيها ظلم كبير بحقنا نحن المزارعون ولا سيما بأنها اقل من التسعيرة التي وضعها النظام، وأقل بكثير من تسعيرة العام الماضي، والتسعيرة الجديدة لها دلالات ومنها بأن “الادارة الذاتية” تدفعنا للتخلي عن أرضنا وعن الزراعة، كما لها دلالة بأنها سوف تبيع المحصول للنظام بسعر 5500 ولا سيما أنها فرضت وضع المحصول في الأكياس على المزارعين وهذا ما يزيد من التكاليف علينا وخسارتنا في هذا الموسم.

بدوره يقول (ع.م) بأن التسعيرة التي وضعتها “الإدارة الذاتية” بعد هذا التأخر فيه إجحاف كبير بحقنا والتكاليف باهضة جداً ولا نعلم من الذي وضع التسعيرة وكأنه من كوكب آخر ولا يعلم ماذا يجري في شمال شرقي سوريا، وكم هي التكاليف التي تصرف من حراثة الأرض حتى زراعتها وسقايتها وصولاً للحصاد.

مضيفاً، هذه التسعيرة مرفوضة وإذا تمكنت من بيع محصولي للنظام بسعر 5500 ليرة سورية سوف أعمل على بيعه، فإن السعر فيه مبلغ 800 ليرة سورية وهذا يعني لي الكثر حيث ان هذا المبلغ يعوضني عن بعض التكاليف التي وضعتها في زراعة القمح.

وعبر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم، حيث انتشر بشكل واسع الانتقادات والاستياء ورفض للتسعيرة بعد صدورها بدقائق قليلة.

وخرجت اليوم مظاهرة شعبية غاضبة شارك فيها عدد من المزارعين في مدينة عامودا بريف الحسكة رفضاً لقرار تسعيرة القمح، معلنين عن اعتصامهم تنديداً بالقرار الذي اعتبروه جائراً بحقهم.

كما خرجت أمس مظاهرة شعبية عند دوار النعيم أمام مبنى المجلس التنفيذي في مدينة الرقة ضد تسعيرة “الإدارة الذاتية” منددة بإجحاف المزارعين، مؤكدة بأن التسعيرة غير كافية لسد تكاليف الزراعة وسيتبكد المزارعون خسائر فادحة.

وتعتبر زراعة القمح من المحاصيل الأساسية التي يعتمد عليها سكان الجزيرة السورية التي تعتبر سلة سوريا الغذائية، وشهدت في السنوات الأخيرة إهمالاً كبيراً من “الإدارة الذاتية”.