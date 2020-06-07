لا صحة لإطلاق النار وانسحاب الحرس الجمهوري من محيط القصر الرئاسي

سادت حالة من الهدوء الحذر في العاصمة “دمشق”، حيث لا صحة لما تردد بشأن تبادل إطلاق النار في قيادة أركان الجيش وانسحاب الحرس الجمهوري من محيط القصر الجمهوري في العاصمة دمشق. وأكد نشطاء المرصد السوري في العاصمة، أنه لا صحة لما تردد من أنباء وأن الأوضاع تشهد هدوءا.

ورصد المرصد السوري استياء المواطنين، في جميع المحافظات السورية، في ظل ترد الوضع المعيشي، وعجز النظام السوري ومؤسساته عن تلبية أبسط الاحتياجات اليومية، بينما أصبح متوسط المرتب الشهري للموظفين في القطاع العام لا تكفي معيشة أيام قليلة.

ورصد المرصد السوري خروج مظاهرة، مساء اليوم، في بلدة زاكية بريف دمشق الغربي، احتجاجا على الأوضاع المعيشية وتدهور الوضع الاقتصادي في سوريا، وطالب المتظاهرون بإسقاط النظام والرئيس بشار الأسد.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، تظاهر عشرات المواطنين أمام مبنى السرايا في مدينة السويداء، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في عموم المناطق السورية، والغلاء الفاحش بأسعار المواد الأساسية.

وهتف المحتجون بشعارات مناوئة للنظام السوري وبشار الأسد، حيث رددوا عبارات “سورية لنا وما هي لبيت الأسد، ويالله ارحل يا بشار، والشعب يريد إسقاط النظام”، كما طالب المتظاهرون بخروج إيران وروسيا من سورية وهتفوا ضدهم.