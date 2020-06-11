لا صحة لانتحار “صراف” سوري في إدلب نتيجة خسارته لمبلغ 400 ألف دولار بفعل انهيار الليرة السورية

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه لا صحة لما يتم تداوله على وسائل إعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، حول حادثة انتحار أحد أصحاب محلات “صرافة العملة” في منطقة سرمدا بريف إدلب الشمالي، نتيجة الانهيارات المتسارعة بقيمة الليرة السورية وخسارته لمبلغ يقدر بـ 400 ألف دولار، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الحادثة الحقيقية، تكمن بأن صاحب أحد محلات الصرافة في مدينة إدلب وليست سرمدا، عمد إلى الانتحار نتيجة خسارته بالبورصة لمبلغ يقدر بنحو 50 ألف دولار، كما أن الرجل مدين لعدة أشخاص بمبالغ مالية، هذه الأسباب بالإضافة للحالة النفسية للرجل دفعته إلى الانتحار عبر تعاطيه لحبوب غاز