لا صحة لما يروج له إعلام النظام حول نقل القوات الأميركية لسجناء من تنظيم “الدولة الإسلامية” نحو قاعدة التنف

أكدت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه لا صحة للمعلومات التي يروج لها إعلام النظام السوري حول نقل القوات الأميركية لنحو 60 سجين من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” من الحسكة إلى قاعدة التنف ضمن البادية السورية، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن ما يجري هو نقل دوري لسجناء التنظيم من قبل التحالف الدولي نحو الأراضي العراقية وليس إلى قاعدة التنف، وهم أعداد فردية وليسوا عشرات مثلما يروج النظام السوري، كما أن عملية النقل تتم بالاتفاق مع إدارة المنطقة شمال شرق سورية، والعناصر الذين جرى نقلهم لم يتم محاكمتهم في الأصل ولا يعلم حقيقة الأمر فيما إذا كانوا عملاء للتحالف الدولي أم أنهم مطلوبين للولايات المتحدة الأميركية ومن ضمن الذين جرى نقلهم عناصر من الجنسية السورية أيضاً.