لبحث جولة ثانية من المعارك.. إجتماعات مكثفة لقيادات من الميليشيات الإيرانية وقوات النظام بخصوص الشيخ “نواف راغب البشير”

محافظة دير الزور: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الأيام القليلة الماضية شهدت عدة اجتماعات ضمت مسؤولين وقيادات في قوات النظام وقادة من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني بخصوص الشيخ “نواف راغب البشير” لبحث أسباب فشل الهجوم الذي تدخل فيه “نواف راغب البشير” بشكل مباشر والذي كان خلال الأيام الماضية على قوات سوريا الديمقراطية في مناطق ريف دير الزور، وسط حالة توتر واحتمال تأزم الوضع بحال عدم وجود حلول.

ووففاً للمصادر، فإن كميات من الأسلحة دخلت إلى ريفي دير الزور الشرقي والغربي وجرى بيعه في المنطقة ما يعني عملية تذخير للمسلحين المحليين بحال كانت هناك حملات واشتباكات جديدة في الأيام القادمة.

وحصلت الاجتماعات في كل من مقر لواء الباقر في في حي الفيلات بمدينة دير الزور، وفرع المخابرات العسكرية بالمدينة، والمربع الأمني في مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي، وقد تم خلال الأسبوع الفائت تشكيل فصيل جديد مدعوم من إيران بشكل كامل.

وجرت خلال الأيام الماضية اشتباكات عنيفة استمرت لعدة أيام بين مسلحين محليين وقوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور اسفرت عن وقوع قتلى وجرحى وانتهت بإعادة قوات سوريا الديمقراطية السيطرة على كامل المنطقة.