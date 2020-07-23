لبيعها في سوق المسروقات.. “السلطان مراد” يسرق ما تبقى من منازل المواطنين في مناطق “نبع السلام”

تواصل الفصائل الموالية لتركيا انتهاكاتها بحق المواطنين وممتلكاتهم في مناطق “نبع السلام”.

وفي سياق ذلك، أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن فصيل السلطان مراد الموالي لتركيا، سرق ما تبقى من ممتلكات الأهالي في قريتي ليلان والأربعين قرب طريق “m4” في ريف تل تمر، حيث شوهدت سيارات رباعية الدفع تابعة للفصائل الموالية لتركيا تنقل أثاثات المنازل وخزانات المياه، وتتجه إلى مستودعات التخزين في مدينة رأس العين، لبيعيها لاحقا في سوق المسروقات.

وكان المرصد السوري رصد، في 8 تموز/يوليو، إضرام النيران في منازل المواطنين المهجرين في قريتي تل محمد وعنيق الهوى شرق مدينة رأس العين في ريف الحسكة، من قبل عناصر من الفصائل الموالية لتركيا.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الفصائل الموالية لتركيا سرقوا محتويات المنازل وحرقوها، بعد أن وجهوا لأصحابها تهمة الإنتماء لـ”قسد”.