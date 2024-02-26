لتأييده الحراك السلمي في السويداء عبر منشور على “فيسبوك”.. قوات النظام تعتقل صحفي في مدينة طرطوس

محافظة طرطوس: اعتقلت قوات النظام صحفي يعمل في “صحيفة الثورة” من أبناء مدينة طرطوس بعد استدعائه إلى القصر العدلي في المدينة على خلفية منشور له على صفحته على “فيسبوك” يؤيد فيها الحراك السلمي في محافظة السويداء، حيث جرى اقتياده إلى جهة مجهولة، دون معرفة مصيره حتى اللحظة.

وجاء في منشوره على “فيسبوك” حراك لم أرى فيه بندقيةً تتحدى سلطة أو دولة، حراك لم أشاهد في ساحاته سيافاً ملتحياً مشهراً سيفه ليقطع رأس معلم أو قاض أو امرأة، حراك لم تُحر فيه رقاب العساكر لتؤكل أكبادهم أمام عدسات الكاميرا، حراك لم تُسحَل فيه أجساد ضباط وعناصر شرطة، حراك لم تُرفَع في ساحاته أعلام دول محتلة معتدية هذه هي رؤيتي لحراك السويداء وما زلتُ عليها قبل نهاية العام الماضي بعشرة أيام تم استدعائي للتحقيق بفرع الأمن الجنائي في طرطوس، واليوم هو موعد أول جلسة استماع لي، أمام قاضي التحقيق سأقف وأمام القاضي سأعيدُ قول ماكتبتُ وأنا كلّي ثقة بعدالة القضاء، وإن القضاء هو وحده من سَيُنصفني ومن سَيُعيدُ الاعتبار لي”.

وفي 22 شباط الجاري، اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، منتصف شباط، شابا في العقد الثالث من العمر ينحدر من قرية مردك بريف السويداء، أثناء محاولته الدخول إلى لبنان بطريقة غير شرعية من جهة حمص، دون معرفة مصيره حتى اللحظة.

كما أوقفت أجهزة النظام السوري الأمنية شابين في العقد الثاني من العمر، أثناء ذهابهما إلى لبنان بطريقة غير شرعية عن طريق حمص، بحجة حملهما مبلغ 200 دولار أمريكي، دون معرفة مصيرهما منذ 5 شباط الحالي.