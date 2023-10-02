لتحرير موقوف.. عنصر من الدفاع الوطني يهاجم دورية للأمن الجنائي في مدينة دير الزور

محافظة دير الزور: أصيب عنصران من “الأمن الجنائي” بجروح، نتيجة هجوم عنصر من ميليشيا “الدفاع الوطني” على سيارة للأمن الجنائي كانت تقل موقوفا، حيث أطلق عنصر الدفاع الوطني النار على العنصرين، في حي القصور بمدينة دير الزور، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام والميليشيات الموالية لها، ما أدى إلى إصابتهما، وتحرير الموقوف.

ووفقاً للمعلومات فإن عنصر “الدفاع الوطني” من مروجي ومتعاطي المخدرات، هاجم الدورية ولاذ بالفرار بعد أن تمكن من تحرير المعتقل.

وأشار المرصد السوري، في 29 من أيلول الفائت، إصابة 3 عناصر من ميليشيا أسود الشرقية، في اشتباك داخلي بحي الجورة في مدينة دير الزور، ضمن مناطق نفوذ قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران، ووفقا لنشطاء المرصد السوري، فإن عنصر أطلق النار “تحت تأثير المخدرات” على عناصر داخل مقر عسكري في الحي، ما أوقع جرحى في صفوفهم، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.