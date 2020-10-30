“لتحريضهم ضد قسد”.. الاستخبارات العسكرية في منبج تعتقل 7 أشخاص ممن كان لهم نشاطات إبان سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” على المنطقة

“لتحريضهم ضد قسد”.. الاستخبارات العسكرية في منبج تعتقل 7 أشخاص ممن كان لهم نشاطات إبان سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” على المنطقة

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الاستخبارات العسكرية ضمن مدينة منبج الخاضعة لسيطرة قوات مجلس منبج العسكري بريف حلب الشمالي الشرقي، قامت باعتقال 7 أشخاص على خلفية “تحريضهم على قوات سوريا الديمقراطية” خلال مظاهرة شهدتها مدينة منبج استنكاراً للتصريحات المسيئة للنبي محمد من قبل الرئيس الفرنسي.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن المعتقلين السبعة ممن كانو سجناء سابقين وخرجوا مؤخراً بموجب عفو ولهم نشاطات وارتباطات إبان تواجد تنظيم “الدولة الإسلامية” في المنطقة، وتوغلوا في مظاهرة منبج فقط بغية التحريض ضد قسد على أن “قسد تقف بصف الكفار أي فرنسا”.