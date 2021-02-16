لتحريضه على التظاهر ضد “قسد”.. “الأسايش” تعتقل أمين فرقة حزب البعث بمدينة عامودا بريف الحسكة

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: اعتقلت “الأسايش” أمين فرقة حزب البعث بمدينة عامودا، بتهم تتعلق بالتحريض على التظاهر ضد “قسد” وإثارة الفوضى والترويج للنظام السوري ومناهجه التعليمية في المنطقة، حيث اقتاده العناصر إلى مركز الدرباسية في ريف الحسكة.

وكانت مصادر المرصد السوري قد أفادت، أمس، أن قوات سوريا الديمقراطية، أطلقت سراح أمين شعبة رأس العين، وذلك بعد اعتقاله منذُ أكثر من أسبوع من منطقة أبو رأسين، بتهمة “تحريض الأهالي للخروج بمظاهرات ضد قوات سوريا الديمقراطية”.

المرصد السوري أشار قبل أيام إلى أن قوى الأمن الداخلي “الأسايش” أطلقت سراح المعلمين الـ 8 التي كانت قد اعتقلتهم قبل أيام، من بلدة كركي لكي الواقعة في منطقة رميلان بريف القامشلي، بسبب تقديمهم دروس خاصة للمناهج التعليمية التابعة للنظام، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن إطلاق سراح المدرسين جاء بعد تدخل وجهاء وأعيان المنطقة لـدى “الأسايش” التي قامت بدورها بتوقيعهم على تعهدات بعدم إعطاء دروس تعليمية للطلاب من مناهج النظام السوري.

كما أفرجت “الأسايش” عن المعلمين الذين اعتقلتهم في مدينة عامودا بريف الحسكة، قبل أيام، بتهمة تقديم دروس خاصة في المناهج التعليمية التي يعتمدها النظام السوري، وذلك بعد اعتقالهم نحو أسبوع، حيث تعهد المعلمون بالتوقف عن تعليم مناهج النظام التعليمية في منازلهم، فيما لا يزال معلمين آخرين من مدينة الرميلان “كركي لكي” معتقلين لدى “الأسايش” لذات التهمة.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 10 شباط، تظاهرة خرج بها عشرات الطلاب في مدينة عامودا، للمطالبة بإطلاق سراح المدرسين المعتقلين من قِبل قوات سوريا الديمقراطية.