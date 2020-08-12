لتحريك انتفاضة شعبية وعسكرية ضد “قسد”.. قوات النظام تلتقي مع وجهاء قبيلة العكيدات في مطار القامشلي 

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة، أن ممثلين عن قوات النظام السوري اجتمعوا، اليوم، مع وجهاء من عشيرة العكيدات المؤيدين له، في مطار القامشلي ضمن مناطق نفوذ النظام في ريف الحسكة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن قوات النظام تسعى لخلق انتفاضة شعبية ضد قوات سوريا الديمقراطية، وتسليح الشباب لتشكيل مجلس عسكري من القبائل لطرد قوات “قسد” من المنطقة.

وكان شيخ عشيرة العكيدات (الشيخ مصعب خليل الهفل) دعا إلى ملتقى قبائل زبيد، في بلدة ذيبان شرق دير الزور، تناول الملتقى الوضع العام في دير الزور والفلتان الأمني المسيطر على المنطقة، واختتم الملتقى ببيان لقبيلة “العكيدات”، اتهمت خلاله “قوات سوريا الديمقراطية” بالفشل في إدارة المنطقة عسكرياً ومدنياً واقتصادياً.

وخرج المجتمعون بنقاط عدة حصل المرصد السوري عليها، حيث جاء فيها:”تحميل “التحالف الدولي” مسؤولية الفلتان الأمني وعدم الاستقرار في ديرالزور كونه هو المسؤول عن سلطة الأمر الواقع.

والعمل على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومهنية للتحقيق في قضية اغتيال الشيخ مطشر الهفل.

وتسليم إدارة ديرالزور لأبنائها بعيداً عن الوصاية لأي طرف.

والإفراج عن المعتقلين الأبرياء وإخراج النساء والأطفال من المخيمات.

وطالبوا “التحالف الدولي” وجميع القوى الفاعلة بالدفع بعملية الحل السياسي في سوريا.

كما أمهلوا المسؤولين شهرا كاملا لتنفيذ المطالب اعتباراً من تاريخ هذا البيان.”