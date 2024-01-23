لتحصين قاعدتها من الهـ ـجـ ـمات الإيرانية.. هبوط طائرة شحن أمريكية محملة بذخائر في قاعدة خراب الجير

محافظة الحسكة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، هبوط طائرة شحن أمريكية قادمة من داخل الأراضي العراقية، محملة بمعدات عسكرية وذخائر، في قاعدة خراب الجير التي تتمركز ضمنها قوات “التحالف الدولي” في ريف رميلان شمالي الحسكة.

وبذلك يرتفع عدد المرات التي هبطت فيها طائرات أمريكية في قواعدها خلال الشهر 11 مرة.

وتستمر التعزيزات البرية والجوية بالوصول إلى قواعد التحالف في شمال سوريا لتحصين القواعد من الاستهدافات التي تتعرض لها في إطار حملة الانتقام لغزة التي تتبناها ما تسمى “بالمقاومة الإسلامية” والميليشيات الإيرانية.

حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال الشهر، هبوط نحو 10 طائرات شحن تابعة للتحالف ضمن قواعدها في الحسكة ودير الزور، تحمل على متنها أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية ولوجستية بالإضافة لجنود.