لتحويله لمضافة لعناصرها.. الميليشيات الإيرانية تعيد ترميم أحد المنازل بعد الاستيلاء عليه في مدينة دير الزور

لتحويله لمضافة لعناصرها.. الميليشيات الإيرانية تعيد ترميم أحد المنازل بعد الاستيلاء عليه في مدينة دير الزور

محافظة دير الزور: تواصل الميليشيات الإيرانية تجاوزاتها وانتهاكاتها وتضييقها على المدنيين ضمن مناطق سيطرتها من استمرارها استغلال الظروف المعيشية لاستكمال عمليات التجنيد للشباب والأطفال ضمن صفوفها، إضافة للاستيلاء على ممتلكات المدنيين واستخدامها لأغراض عسكرية.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الميليشيات الإيرانية أقدمت مؤخراً على الاستيلاء على منزل تعود ملكيته لأحد المواطنين المهجرين بالقرب من “مركز نصر” التابع لميليشيا “الحرس الثوري” الإيراني، في حي العمال بمدينة دير الزور.

ووفقاً للمصادر، فإن الميليشيات بدأت بترميم وتجهيز المنزل ونشر حراسة عليه استعداداً لتحويله لمضافة لعناصر الميليشيات الإيرانية في المدينة.

وفي 19 أيار الجاري، أكدت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الميليشيات الإيرانية حفرت أنفاقا وجرفت عدة مواقع في بلدة الصالحية بريف البوكمال الغربي وموقع قلعة الرحبة والمواقع الأثرية في قرية بقرص تحتاني في مدينة الميادين والتلال الأثرية في بلدة حطلة، وبلغ عدد النقاط والمواقع التي جرى التنقيب فيها ما لا يقل عن 32 موقعا في المناطق المقابلة لمناطق نفوذ “قسد”.

كما أغلق عناصر الميليشيات المنطقة التي تعتبر مواقع عسكرية، إلى حين الانتهاء من أعمال الحفر.