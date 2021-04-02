لتخلفهم عن الحملة الأمنية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية المنطقة.. “ميليشيا الدفاع الوطني” تعتقل نحو 10 من عناصرها في مدينة الميادين

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان من مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، بأن ميليشيا الدفاع الوطني داهمة منازل عدد من منتسبيها في المدينة، واعتقلت 9 عناصر وجرى اقتيادهم إلى مقر قيادة الدفاع الوطني في شارع الأربعين ضمن الميادين، وذلك لتخلفهم عن المشاركة بالحملة الأمنية التي أطلقتها قوات النظام والميليشيات الموالية لها ولروسيا يوم أمس، بغية تمشيط بادية الميادين شرقي دير الزور ضمن منطقة غرب الفرات، حيث تتواصل الحملة الأمنية في يومها الثاني بمشاركة قوات النظام والدفاع الوطني ولواء القدس الفلسطيني الموالي لروسيا، بهدف البحث عن عناصر التنظيم المتوارين في المنطقة والذين يقومون بتنفيذ عمليات بشكل مستمر ومتصاعد.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن قوات النظام مدعومة بمسلحين موالين لها، من “لواء القدس” الفلسطيني، وقوات “الدفاع الوطني” بدأت منذ فجر الخميس، حملة تمشيط واسعة تستهدف خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” التي بدأت تظهر بشكل شبه علني في البادية الشرقية لمدينة الميادين، انطلاقًا من منطقة “البنجة” و وصولًا إلى منطقة فيضة “ابن موينع”، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن حشودات عسكرية كبيرة وصلت إلى المنطقة منذُ يوم أمس، مؤلفة من عشرات الجنود والعربات المصفحة قبل البدء بحملة التمشيط، التي انطلقت بغطاء جوي روسي، إذ تقوم المقاتلات الحربية الروسية بشن غارات مكثفة على المنطقة وغارات أخرى على منطقة جبل البشري بريف دير الزور عند الحدود الإدارية مع الرقة.