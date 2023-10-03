لتردي الواقع الصحي.. عائلة تغادر مخيم الركبان ضمن منطقة الـ 55 كيلومتر باتجاه مناطق النظام

أفادت مصادر المرصد السوري، بمغادرة عائلة اليوم من مخيم الركبان المنسي ضمن منطقة الـ 55 كيلومتر على الحدود السورية- العراقية- الأردنية، باتجاه مناطق سيطرة قوات النظام، دون وجود ضمانات تحميهم من اعتقال من قبل الأخيرة، وذلك من أجل تلقي أحد أفراد العائلة العلاج.

ويشار إلى أن العائلة مؤلفة من 3 أشخاص وهم من عشيرة بني خالد.

ويعاني قاطنو مخيم الركبان ضمن منطقة الـ 55 كيلومتر أوضاعا إنسانيا صعبة، ما يدفعهم بالخروج باتجاه مناطق سيطرة قوات النظام دون ضمانات تحميهم من ممارسات الأخيرة.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس، بأن لا يزال مصير مجهول يلاحق مواطن، بعد خرجه قرابة 15 يوماً، من مخيم الركبان المنسي على الحدود السورية – العراقية – الأردنية، باتجاه مناطق سيطرة قوات النظام، حيث كان في طريقه لإجراء المصالحة لدى أحد أفرع النظام المخابراتية في بادية تدمر، بينما فقد الاتصال به منذ ذلك الحين، دون معرفة ذويه أي معلومات عنه.