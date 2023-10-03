لتضامنها مع أهالي السويداء بمنشور على”الفيس بوك”.. إدارة التلفزيون السوري تنهي تكليف “سماهر دنون” مراسلة “التربوية السورية”

محافظة السويداء: طردت إدارة التلفزيون السوري الإعلامية “سماهر دندون”، مراسلة قناة “التربوية السورية”، بسبب تضامنها مع مطالب أهالي مدينة السويداء “التي تنحدر منها”، في حراكهم السلمي للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية.

وكتبت سماهر على صفحتها الشخصية على تطبيق “الفيس بوك”: ” في كل صباح.. أغلق آفاق النظر في ذاك الأثير.. وأقول بصوت هادئ: أيها النيام المكبلون بالوهم والخوف والاعتياد، أفيقوا، تحرروا، تستحقون الاستيقاظ حقاً، وانطلقوا فالقادم لكم. وأبقى على أمل بأن تلك اليقظة ستتحقق. أثر الفراشة لا يرى… أثر الفراشة لا يزول”

وتعتبر “سماهر دندون” عضو لجان تأليف مناهج اللغة العربية لمرحلة التعليم الأساسي في وزارة التربية وهي حاصلة على شهادة دبلوم في التأهيل والتدريب الإعلامي وشاركت في تأسيس الإعلام التربوي في محافظة السويداء بصفة مسؤول إعلامي ومحرر بالتزامن مع هذا العمل كلفت مراسلة تلفزيونية للفضائية التربوية السورية في محافظة السويداء.