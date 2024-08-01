لتعزيز أكبر قواعدها عسكرياً.. هبوط طائر شحن أمريكية في قاعدة حقل العمر النفطي

محافظة دير الزور: هبطت طائر شحن تابعة لقوات “التحالف الدولي” في أكبر القواعد الأمريكية في سوريا في منطقة حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، محملة بمعدات لتعزيز القاعدة عسكرياً ولوجستياً.

وتأتي هذه التعزيزات بعد تعرض قاعدة أمريكية في حقل كونيكو للغاز لقصف صاروخي من قبل الميليشيات الإيرانية.

وفي الـ 28 من تموز الماضي، استقدمت قوات التحالف الدولي تعزيزات عسكرية كبيرة إلى قاعدة حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور الشمالي، شملت سبع عربات عسكرية محملة على سيارات نوع “لودر”، بالإضافة إلى 14 شاحنة كبيرة محملة بمعدات ثقيلة.

وحسب المعلومات، فإن التعزيزات قدمت من مدينة الحسكة إلى قاعدة كونيكو للغاز في ريف دير الزور، والتي تُعد واحدة من أهم القواعد العسكرية لـ”التحالف الدولي” في المنطقة، وذلك في إطار تعزيز مواقعها الاستراتيجية.