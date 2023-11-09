لتعزيز تواجدها في “نبع السلام”.. القوات التركية تنشئ قاعدة عسكرية جديدة في ريف عين عيسى بريف الرقة

تعمل القوات التركية على إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في منطقة عمليات “نبع السلام”، حيث استقدمت، اليوم، آليات هندسية ورفعت سواتر غربي عين عيسى بريف الرقة الشمالي مقابل مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية.

وتمركزت آليات ثقيلة في القاعدة الجديدة، تزامنا مع وصول قوات مشاة إلى النقطة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن القاعدة الجديدة تتوسط ما بين قاعدتين عسكريتين للقوات التركية في ريف عين عيسى وتبعد المسافة بينهما 3 كيلومتر، وذلك في إطار تعزيز تواجدها في المنطقة.

وشهد ريف الرقة في تشرين الأول الفائت، استهدافات متبادلة أسفرت عن وقوع خسائر بشرية، ففي 19 تشرين الأول، استهدفت قسد قاعدتين للقوات التركية في تينة في الجهة المقابلة لعين عيسى، ومردود غرب تل أبيض بريف الرقة ضمن منطقة “نبع السلام”.

كما استهدفت قوات سوريا الديمقراطية، في 11 تشرين الأول، بقذائف المدفعية، قاعدة للقوات التركية في ريف عين عيسى شمال الرقة، في المقابل ردت القوات التركية على مصادر النيران.

وفي 7 تشرين الأول الفائت، قتل ضابط وجندي تركيين إثر استهداف قوات سوريا الديمقراطية لقاعدة عسكرية تركية في صيدا شمال غربي عين عيسى بريف الرقة.