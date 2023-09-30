لتعزيز مواقعها.. القوات التركية تستقدم نحو 100 آلية عسكرية لنقاطها بريفي إدلب الجنوبي والشرقي

محافظة إدلب: استقدمت القوات التركية رتلا عسكريا، يتألف من 50 شاحنة محملة بالمواد اللوجستية ترافقها 40 مدرعة، اتجهت نحو النقاط التركية المنتشرة في ريفي إدلب الشرقي الجنوبي، ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

ويأتي ذلك، في إطار مواصلة القوات التركية في استقدام التعزيزات العسكرية إلى مناطق نفوذها، لتبديل وتعزيز مواقعها في المنطقة.

وأشار المرصد السوري في 15 تموز الفائت أن القوات التركية أدخلت رتلا عسكريا، ضم آليات عسكرية ولوجستية ومدرعات وناقلات جند برفقة عناصر، حيث عبرت معبر كفرلوسين الحدودية مع الجانب التركي، واتجهت نحو النقاط التركية بريف حلب الغربي، ضمن منطقة “بوتين- أردوغان”.