لتعزيز مواقعها.. القوات التركية تستقدم تعزيزات عسكرية ولوجستية إلى ريف إدلب الغربي ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”

محافظة إدلب: استقدمت القوات التركية رتلا عسكرياً، يتألف من 30 مدرعة و شاحنة محملة بالمواد اللوجستية وناقلات جند، وذلك من معبر خربة الجوز بريف إدلب الغربي، بإتجاه النقاط العسكرية المنتشرة في سهل الغاب وريف إدلب الغربي، ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

ويأتي ذلك، في إطار مواصلة القوات التركية في استقدام التعزيزات العسكرية إلى مناطق نفوذها، لتبديل وتعزيز مواقعها في المنطقة.

وكان المرصد السوري، أشار في 30 أيلول الفائت، إلى استقدام القوات التركية رتلا عسكريا، يتألف من 50 شاحنة محملة بالمواد اللوجستية ترافقها 40 مدرعة، اتجهت نحو النقاط التركية المنتشرة في ريفي إدلب الشرقي الجنوبي.