لتعزيز مواقعها.. مدرعات أمريكية تصل إلى قاعدة خراب الجير شمال الحسكة

محافظة الحسكة: وصل رتل عسكري إلى القاعدة الأمريكية في خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة، ويتكون الرتل من 15 مدرعة نوع برادلي، في إطار تعزيز القوات الأمريكية قواعدها بالأسلحة الثقيلة والمدرعات.

وهبطت مساء أمس طائرة شحن تابعة للقوات الأمريكية تحمل على متنها معدات عسكرية ولوجستية في قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة، وسط تحليق مروحية في سماء المنطقة.

كما هبطت مساء الخميس 8 شباط الجاري، طائرة شحن تابعة للقوات الأمريكية ، في قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة، تحمل على متنها معدات عسكرية ولوجستية وسط تحليق لطيران “التحالف الدولي” في سماء المنطقة.