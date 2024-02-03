لتعويض مخزونها من السلاح والذخيرة.. القوات التركية تدفع بتعزيزات عسكرية لنقاطها المنتشرة في منطقة “بوتين-أردوغان”

محافظة إدلب: وصل رتل شاحنات للقوات التركية إلى شمال غرب سوريا قادما من بوابة باب الهوى وكفرلوسين العسكرية شمالي إدلب.

ويتألف من 30 شاحنة محملة بالذخائر والأسلحة والمواد اللوجستية اتجه نحو النقاط المنتشرة في منطقة “بوتين-أردوغان” في كل من ريف إدلب الجنوبي والشرقي وريف حلب الغربي، لتعزيز النقاط العسكرية وتعويض مخزونها العسكري.

يشار إلى أن الرتل الجديد هو الثاني خلال العام، ففي 24 كانون الثاني، استقدمت القوات التركية رتلا عسكريا يضم أكثر من 40 آلية عسكرية وناقلات جند وعربات مدرعة وشاحنات صغيرة محملة بالمواد اللوجستية من معبر عين البيضا بريف إدلب الغربي باتجاه النقاط التركية المنتشرة في ريف إدلب الغربي.