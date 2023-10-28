لتفقد خطوط التماس.. “التحالف الدولي” يسير دورية شمال دير الزور

محافظة دير الزور: سيرت قوات “التحالف الدولي”، دورية استطلاعية، مؤلفة من 10 عربات عسكرية نوع ” برادلي”، قادمة من حقل كونيكو للغاز، حيث جابت بلدة العزبة الواقعة على خطوط التماس مع قوات النظام والميلشيات الإيرانية بريف دير الزور الشمالي.

واستهدفت الميليشيات التابعة لإيران، بتاريخ 21 من تشرين الأول الجاري، قاعدة حقل العمر النفطي التابعة للتحالف الدولي بريف دير الزور الشرقي.

وأشار المرصد السوري، في 4 من تشرين الأول الجاري، قيام قوات “التحالف الدولي” بتسييردورية عسكرية استطلاعية مؤلفة من 3 آليات وبرفقتها 4 عربات لـ”قسد” في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.