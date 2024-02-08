لتفقد ومراقبة التحركات في المنطقة.. دوريتان لـ”التحالف الدولي” تتجولان في شمال وشرق سوريا

لتفقد ومراقبة التحركات في المنطقة.. دوريتان لـ”التحالف الدولي” تتجولان في شمال وشرق سوريا

تجولت دورية عسكرية تابعة لقوات “التحالف الدولي” عند معبر البريد المائي في بلدة الحوايج بريف ديرالزور الشرقي، تزامنا مع تحليق للطيران المروحي التابع لقوات التحالف الدولي في سماء المنطقة.

وتتألف الدورية من 5 مدرعات انطلقت من قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور.

على صعيد متصل، انطلقت دورية عسكرية لـ”التحالف الدولي” من القواعد العسكرية بريف الحسكة برفقة آليات عسكرية لـ”قسد”.

وتتألف من 16 عربة مدرعة، جابت مواقع بمحيط بلدة تل براك بريف الحسكة، قبل أن تعود أدراجها إلى القواعد العسكرية.

ويأتي ذلك، في إطار الدوريات الاعتيادية لتفقد ومراقبة التحركات في المنطقة.

وتعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية لـ 109 هجوم من قبل الميليشيات المدعومة من إيران منذ تاريخ 19 تشرين الأول 2023 الفائت.