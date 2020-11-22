لتنفيذ عمليات قتل داخل “دويلة الهول”.. نساء تنظيم “الدولة الإسلامية” يتسلمن الأموال ويتنقلن بمساعدة عناصر “الأمن الداخلي” داخل أقسام المخيم

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن بعض عناصر قوى الأمن الداخلي يهربون نساء متشددات من قسمهم الخاص داخل “دويلة الهول” في ريف الحسكة إلى الأقسام المخصصة للسوريين والعراقيين بمبلغ يقدر بنحو 4 آلاف دولار أمريكي، فيما وصل عدد النسوة اللواتي تم تهريبهم داخل المخيم إلى نحو 110.

على صعيد متصل، ألقت قوى الأمن الداخلي التابعة لـ”قسد” خلال الأسبوع الفائت، على رجل وامرأة من جنسية غير سورية، حيث كانت المرأة وهي من جنسية “طاجاكية” تتسلم أموالاً من جهة خارجية وتسلمها إلى شخص عراقي لشراء كواتم صوت ومسدسات وإدخالها إلى مخيم الهول، بهدف قتل المتعاملين مع قوى الأمن الداخلي داخل المخيم، حيث تم اعتقاله هو أيضاً.

وكان المرصد السوري قدر رصد، في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، إفراج “الإدارة الذاتية” عن “120” عائلة من المتواجدين في “دويلة الهول” بريف الحسكة، جلهم من أبناء محافظة دير الزور، وذلك بكفالة من شيوخ ووجهاء العشائر، ويقدر عددهم بنحو “515” شخصاً.