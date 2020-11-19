لجنة التحقيق الروسية توجه الاتهام غيابيا لقتلة الطيار فيليبوف في سوريا

وقالت المتحدثة باسم لجنة التحقيق سفيتلانا بيترينكو: “لقد أُدرج المتهمون على قائمة المطلوبين الدوليين. ويعتزم التحقيق أن يطلب من المحكمة أن تتخذا إجراء غيابياً يتمثل بالسجن”.

وأفاد المحققون أن إبراهيم رمضان الأحمد ومحمد غازي العليويو وعبد الستار عبد الغفور الصياح وعبد الباسط إبراهيم الحمود متورطون في قتل الطيار الروسي. وكانوا جميعاً في ذلك الوقت من مقاتلي “جبهة النصرة” (منظمة إرهابية محظورة في روسيا)، وقد أعيد هيكلتها وتسميتها “بهيئة تحرير الشام”.

ويشار إلى أن محكمة باسمان في موسكو، كانت قد أصدرت عام 2018، مذكرة غيابية بإلقاء القبض على ثلاثة مواطنين سوريين أسقطوا طائرة “سوخوي-25” الهجومية التي كان يقودها رومان فيليبوف، فوق الأراضي التي يسيطر عليها الإرهابيون.

والجدير بالذكر أنه تم إسقاط الطائرة الروسية من طراز “سوخوي-25” في محافظة إدلب السورية في 3 شباط/فبراير 2018.

وكان الطيار فيليبوف وهو نائب قائد سرب فوج الطيران الهجومي في المنطقة العسكرية الشرقية، تمكن من إخبار القيادة عن الهجوم الصاروخي، ثم هبط بمظلته، وواصل معركة غير متكافئة مع الإرهابيين بسلاحه الفردي، وعندما تمكن الإرهابيون من الاقتراب منه فجر نفسه بقنبلة يدوية.

المصدر: سبوتنيك