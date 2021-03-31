 لحل خلاف عشائري.. “قائد قوات مجلس دير الزور العسكري” يزور مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قائد قوات مجلس دير الزور العسكري (أبو خولة)، عمد إلى زيارة مدينة الطبقة الواقعة بريف الرقة الغربي، وذلك لحل خلاف عشائري حصل بين عشيرة الولدة وعشائر من دير الزور متواجدين في الطبقة، حيث جرى حل الخلاف وبعد الصلح قام أبو خولة بالاستماع إلى مطالب أهالي دير الزور المتواجدين في الطبقة، يذكر أن المنطقة شهدت خلافاً وملاسنات عشائرية بين عشيرة الولدة وعشائر دير الزور.

ونشر المرصد السوري في 17 آذار الجاري، أن مسلحين اثنين، يستقلان دراجة نارية، هاجما بالأسلحة الفردية سيارة عسكرية كان يتواجد بداخلها، نائب قائد “مجلس دير الزور العسكري” التابع لقوات سوريا الديمقراطية، في بلدة جديدة عكيدات بريف دير الزور الشرقي، دون وقوع اصابات واقتصرت الأضرار على الماديات فقط.