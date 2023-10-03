لحماية جرحى الميليشيات الإيرانية.. الأجهزة الأمنية التابعة للنظام تفرض طوق أمني في محيط المستشفى العسكري في مدينة دير الزور

محافظة دير الزور: أفاد نشطاء المرصد السوري، بقيام الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، بفرض طوق أمني حول المستشفى العسكري الكائن في مدينة دير الزور، الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية، وسط انتشار أمني كثيف وإغلاق الطرقات المؤدية إلى المستشفى، لحماية الجرحى ضمن صفوف المليشيات الإيرانية، الذين أصيبوا أمس في غارات جوية يرجح بأنها إسرائيلية في ريف دير الزور.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في ساعات الصباح الأولى، مقتل 6 عناصر من جنسية غير سورية، نتيجة قصف جوي يرجح بأنه إسرائيلي، استهدف مساء أمس، 3 مواقع للميليشيات الإيرانية بمنطقة الحميضة التابعة لمدينة البوكمال قرب الحدود السورية-العراقية، حيث جرى استهداف جسر داخل بلدة الهري، والبوابة العسكرية بين سوريا والعراق، وساحة البوابة في بلدة الحميضة.

كما أصيب 4 عناصر من قوات النظام بينهم 2 بحالة حرجة، في قصف جوي على منطقة كتيبة الرادار في قمة جبل هرابش بريف دير الزور، كما أسفر الاستهداف عن تم تدمير نقطة الرادار التابعة لـ”لواء التأمين الإلكتروني” التابع للميليشيات الإيرانية في حي هرابش بمدينة دير الزور، نتيجة الغارة الجوية، ويشار إلى أن الكتيبة المستهدفة تتمركز ضمنها قوات عسكرية جوية تابعة للنظام وميليشيات موالية لإيران.