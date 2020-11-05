لخلافها على أحقية المنازل.. اشتباكات بين عناصر الفصائل الموالية لتركيا وسط مدينة رأس العين

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين عناصر السلطان مراد من جهة، وعناصر الفرقة 20 من جهة أخرى، في مدينة رأس العين ضمن مناطق “نبع السلام” بريف الحسكة، وسط حالة من الخوف والهلع بين المدنيين جراء تلك الاشتباكات المتكررة في الأماكن المدنية.

ووفقاً لمعلومات المرصد السوري، فإن الاشتباكات نتيجة خلاف على أحقية بعض المنازل في المدينة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

على صعيد متصل، يشكوا أهالي ريف رأس العين الجنوبي من فرض الفصائل الموالية لتركيا لإتاوات على المارين من حواجز أم الدبس وكوع شلاح والمشيرفة، حيث تفرض تلك الحواجز مبلغاً غير محدد.

وكان المرصد السوري وثق، في 27 تشرين الأول الفائت، مقتل 5 عناصر وإصابة 12 آخرين من فصيل السلطان مراد، بالإضافة لإصابة 4 مدنيين، جراء اشتباكات عنيفة اندلعت بين عناصر الفصيل، على حاجز الدويرة في ريف رأس العين بريف محافظة الحسكة، فيما توسعت رقعة الاشتباكات إلى داخل المدينة، وسط حالة من الهلع والخوف في صفوف المدنيين، جراء القذائف والعيارات النارية العشوائية قرب موقع الاشتباكات، حيث استخدمت الفصائل الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقذائف “الآربيجي”.

ووفقاً لمعلومات المرصد السوري، فإن الاشتباكات نتيجة خلاف على تقاسم موارد حاجز الدويرة، وإيقاف عناصر من فصيل السلطان مراد.