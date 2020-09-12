لخلافها على مناطق التهريب.. اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا في ريف رأس العين (سري كانييه)

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة بين الفصائل الموالية لتركيا في ريف رأس العين ضمن مناطق “نبع السلام”، حيث جرت الاشتباكات بين أحرار الشرقية من جهة، والفرقة 20 من جهة أخرى، إثر خلافات على نقاط التهريب في قرى الشطي وعاجلة وشركة الكهرباء بالمبروكة، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 10 أيلول/سبتمبر، اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين أحرار الشرقية من جهة، وفرقة الحمزة من جهة أخرى، في قرى مبروكة والمحمودية والقاسمية ضمن مناطق “نبع السلام”، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وفي قرية ريحانية بريف رأس العين، أطلق عناصر من فرقة الحمزة النار على مسافة قريبة من سيدتين في القرية، بينما كان العناصر يتصرفون بشكل غير طبيعي تحت تأثير الكحول أو الحبوب المخدرة، وذلك بحسب مصادر أهلية.

وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، بأن خلافات اندلعت مجددا بين الأهالي ومجموعات مسلحة تابعة لـ”فرقة الحمزات” في قرية ريحانية بريف رأس العين(سري كانييه) بريف الحسكة، وذلك بسبب رفض الأهالي للانتهاكات اليومية بحقهم من قِبل عناصر الفصيل والمتمثلة بسرقة منازلهم وتضييق الخناق عليهم والمداهمات اليومية والفلتان الأمني المستشري في المنطقة.