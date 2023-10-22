لخلافهما على التهريب.. مقتل عنصر من فصيل “فرقة الحمزة” برصاص عنصر آخر بريف الباب شرقي حلب

محافظة حلب: قتل عنصر يتبع لفصيل “فرقة الحمزة” متأثراً بجراح التي أصيب بها في وقت سابق، على يد عنصر آخر من ذات الفصيل، بسبب خلاف بينهما على التهريب، في قرية سكرية بريف الباب شرقي حلب، ضمن مناطق “درع الفرات”.

وينحدر القتيل من مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها انقسامات داخلية لخلافهم على حول تقاسم الأموال، وممتلكات المدنيين، ما يسفر عن اندلاع اشتباكات فيما بينهم أو يودي إلى جرائم القتل.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 11 تشرين الأول الجاري، مقتل قيادي في فصيل “لواء الوقاص” المنضوي ضمن صفوف “الجيش الوطني” متأثرا بجروحه التي أصيب بها في وقت سابق، على خلفية الاشتباكات بين فصيل أحرار عولان المقرب من هيئة تحرير الشام من جهة، وفصيل “السلطان مراد” من جهة أخرى، بالقرب من بلدة صوران بريف إعزاز شمالي حلب، ضمن منطقة ” درع الفرات”.