لخلافهم على قطعة أرض.. مقتل عنصر من فرقة الحمزة في اشتباكات فصائلية في ريف عفرين

محافظة حلب: تشهد قرية استير في ريف عفرين الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمالي حلب، توترًا أمنيًا بين الفصائل الموالية لتركيا بعد مقتل أحد عناصر فرقة الحمزة إثر اشتباكات فصائلية في القرية.

ووفقًا لنشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الاشتباكات جرت ما بين فرقة الحمزة من جهة، والجبهة الشامية من جهة أخرى، إثر خلاف على أحقية الاستيلاء على قطعة أرض تقع بين مدينة عفرين وقرية استير، حيث شهدت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة أسفرت عن مقتل عنصر وإصابة آخر، فيما حشدت تلك الفصائل عناصرها وسط استنفار في المنطقة، وتدخل فرقة السلطان مراد لمساندة الجبهة الشامية ضد فرقة الحمزة.