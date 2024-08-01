لخلاف بينهما.. أب يفتح النار على ولده في بلدة شرقي دير الزور

محافظة دير الزور: أقدم مواطن على إطلاق النار على ابنه من سلاح كان بحوزته، نتيجة خلاف بينهما على المال، مما أدى لإصابته بجروح بليغة في بلدة غرانيج شرقي دير الزور، نقل على إثرها إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والانفلات الأمني في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وأشار المرصد السوري في 16 أيار الماضي إلى أن مواطنا طعن ابنه بسلاح أبيض كان بحوزته عدة طعنات، بسبب مشاكل عائلية وتعاطي الابن للمخدرات في حي النشوة شريعة بمدينة الحسكة، ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.