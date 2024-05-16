لخلاف على تهريب البشر.. أهالي يهاجمون نقطة عسكرية لقوات النظام في ريف عين عيسى

محافظة الرقة: أصيب عدد من عناصر من قوات النظام بجراح متفاوتة، في هجوم أهالي قرية صكيرو بريف عين عيسى خط تروازية في ريف الرقة، على نقطة عسكرية لقوات النظام، بسبب خلاف بين الأخيرة ومهرب من أهالي القرية على تهريب البشر من مناطق سيطرة “ٌقسد” باتجاه منطقة “نبع السلام”.

ووفقاً لنشطاء المرصد السوري، فإنه بعد منع عناصر قوات النظام أحد المهربين من نقل العشرات من الشبان باتجاه مناطق السيطرة التركية في تل أبيض، أقدم الأهالي على الهجوم على النقطة العسكرية في المنطقة.

ويشهد خط التروازية نشاطاً واسعاً في عمليات تهريب البشر والمحروقات من مناطق سيطرة “قسد” باتجاه منطقة “نبع السلام”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 12 أيار الجاري، مقتل عنصر وإصابة آخر من فصيل “شهداء بدر” إثر اندلاع اشتباكات مسلحة بين الأخير وفصيل “أحرار الشرقية” المنضويان ضمن صفوف “الجيش الوطني” الموالي لتركيا وذلك خلافاً على معدات عسكرية و طرق “تهريب البشر” حيث بدأت شرارة الاقتتال أثناء محاولة إدخال شاحنة محملة بمدنيين قادمة من منطقة التروازية تحاول عبور المنطقة، وذلك بالقرب من بلدة العالية جنوب مدينة رأس العين ضمن منطقة “نبع السلام” بالقرب من الساتر الترابي الفاصل مع مناطق سيطرة “قسد”، وسط حالة من التوتر والاستنفار والتحشيد العسكري في المنطقة.