لدفعهم إلى بيع منزلهم ومغادرته.. إصابة 6 شبان من عين العرب (كوباني) في اعتداء لمسحلين موالين لإيران بمنطقة السيدة زينب

محافظة ريف دمشق: أصيب 6 شبان من مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي بجراح متفاوتة نقلوا على إثرها لتلقي العلاج، جراء خلاف بينهم وبين مجموعة من المسلحين الموالين لإيران وإلقاء قنبلة من قبل المسلحين، في منطقة خربة ورد التابعة للسيدة زينب جنوبي العاصمة دمشق، وذلك بهدف دفع عائلة من مدينة عين العرب ( كوباني) مغادرة منزلها في البلدة على خلفية خلاف بين الطرفين قبل نحو سنة ونصف، حيث تعرضت حينها عائلة من المدينة للاعتداء من قبل المسلحين الموالين لإيران بعد مهاجمة منزلها الكائن في خربة ورد وضرب نساء وأطفال وتخريب محتويات المنزل بسبب رفض صاحب المنزل بيعه للمجموعة المسلحة ومغادرته.

المرصد السوري أشار في 25 أيلول من العام 2022، إلى إصابة 10 أشخاص بجراح متفاوتة جراء خلاف بين مجموعة من أبناء عشيرة البكارة ومجموعة أشخاصٍ آخرين يقيمون في قرية خربة الورد بريف دمشق الجنوبي تطوّر إلى مواجهات، وعلى ضوء ذلك اعتقلت الأجهزة الأمنية 8 مدنيين بينهم طفل وسيدة على الأقل من العائلة الكردية، وذلك على خلفية حادثة الاعتداء التي تعرضت لها العائلة من قبل مجموعة تابعين للواء باقر الموالي لحزب الله اللبناني، حيث هاجموا منزل العائلة الكردية واعتدوا على الرجال والنساء والأطفال بالضرب المبرح وعمدوا إلى تخريب محتويات المنزل، نتيجة لخلاف مع صاحب المنزل الذي رفض بيع منزله للمجموعة الموالية لحزب الله اللبناني، وبدلاً من تدخل الأجهزة الأمنية لصالح العائلة الكردية، اعتقلت أفرادها وهم جرحى بعد تعرضهم للضرب، وسط تهديدهم بعدم الإفراج عنهم إلا بعد تنازلهم عن المنزل.