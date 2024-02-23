لرصد التحركات العسكرية قرب الحدود مع الجولان المحتل.. الشرطة العسكرية الروسية تسير دورية برية بحماية جوية

محافظة القنيطرة: سيرت الشرطة العسكرية الروسية دورية تفقدية في ريف القنيطرة بالقرب من الجولان السوري المحتل.

وتتألف الدورية من 3 عربات عسكرية، تجولت في المنطقة تزامنا مع تحليق الطيران المروحي الروسي على علو منخفض في سماء المنطقة لتأمين الحماية لها.

وانطلقت الدورية من نقاط تمركز القوات الروسية في بلدة المعلقة وجابت قرى وبلدات المعلقة والتلول الحمر والرفيد والأصبح ومن ثم عادت أدراجها لنقاط تمركزها في المعلقة.

وتأتي هذه الدورية لتفقد نقاط المراقبة الخاصة بالقوات الروسية ورصد التحركات العسكرية قرب الحدود مع الجولان المحتل.

وثبتت القوات الروسية، في 19 شباط، نقطة مراقبة جديد على الحدود مع الجولان السوري المحتل، في منطقة السهول الغربية التابعة لبلدة بئر العجم في ريف القنيطرة الغربي، ضمن إطار خفض وتيرة التوترات في المنطقة، بين المجموعات العاملة مع “حزب الله” اللبناني وإسرائيل.

وبذلك، يرتفع عدد النقاط الروسية قرب منطقة الجولان السوري المحتل إلى 10