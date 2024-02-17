لرصد التحركات في المنطقة.. طائرات أميركية تحلق في أجواء منطقة الـ 55 كيلومتر

رصد نشطاء المرصد السوري، تحليقا مكثفا خلال ساعات الصباح الأولى، من قبل طائرات مروحية تابعة لقوات “التحالف الدولي” في أجواء منطقة الـ 55 كيلومتر، عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، لرصد ومتابعة التحركات في المنطقة.

وفي 28 كانون الثاني الفائت، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أسقطت قوات “التحالف الدولي” مسيّرة أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران، أثناء محاولتها استهداف قاعدة “التنف” التي تتمركز ضمنها قوات “التحالف الدولي” عند مثلث الحدود السورية -العراقية – الأردنية.