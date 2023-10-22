لرفضها الزواج من عنصر بفصيل السلطان مراد.. عناصر موالية لتركيا يحبطون هروب الفتاة ويطلقون النار على عفريني

محافظة حلب: أطلق عنصر من فرقة السلطان مراد النار بشكل مباشر على مواطن كان يستقل سيارة في حي الزيادية بعفرين، مما أدى إلى إصابته واعتقاله من قبل الفصائل الموالية لتركيا.

ووفقا لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الشاب كان ينقل شابة تتعرض هي وعائلتها لضغوطات من قبل عنصر من السلطان مراد لرفضها الزواج منه.

مصادر المرصد السوري أكدت أن العنصر هدد الفتاة وذويها بالاستجابة لمطالبه بالزواج من الفتاة، مما دفعها لمغادرة المنطقة باتجاه أقربائها.

واتهم عناصر السلطان مراد الشاب بمحاولة اختطاف الفتاة، بعد أن تمت مطاردته وإصابته، وتم تسليمه للشرطة العسكرية لاعتقاله وفق الاتهامات الموجهة إليه.

وأشار المرصد السوري، اليوم، إلى أن شاب أقدم على قتل أخيه، بسبب خلاف عائلي بينهما تطور إلى استخدام السلاح، في قرية جلمة بريف جنديرس الغربي في عفرين، ضمن منطقة “غصن الزيتون” الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها.

وينتشر السلاح بين المدنيين في عموم مناطق سورية على اختلاف الجهات المسيطرة، في ظل غياب القانون، ما أفسح المجال أمام ارتفاع معدل الجريمة، دون وجود أي محاسبة قانونية، للحد من انتشاره.