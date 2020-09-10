لرفضه إبعاد سيارته.. مجموعة مسلحة من الفصائل الموالية لأنقرة تطلق النار على سيارة مواطن في إعزاز شمال حلب

لرفضه إبعاد سيارته.. مجموعة مسلحة من الفصائل الموالية لأنقرة تطلق النار على سيارة مواطن في إعزاز شمال حلب

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مجموعة مسلحة من الفصائل الموالية لأنقرة، أطلقت النار على سيارة مواطن بعد رفض الأخير إبعادها في مدينة إعزاز الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لتركيا، في ريف حلب الشمالي، ما تسبب بوقوع أضرار مادية بسيارة المواطن.

وكان المرصد السوري رصد قبل أيام، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين فصيلي جيش الإسلام وحركة نور الدين الزنكي في ناحية جنديرس غرب مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا، نتيجة خلاف على عدة منازل في قرية قوجمان واشكان، ما أدى إلى سقوط إصابات من الطرفين.

وكانت الفصائل الموالية لتركيا أرسلت تعزيزات إلى تلك المناطق لفض الاشتباكات فيما بينهما.

والجدير بالذكر أن المناطق الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها، تشهد انتهاكات متواصلة ومستمرة من الفصائل الموالية لتركيا، من خلال تضييق الخناق على السكان الأصليين والمدنيين النازحين لتلك المناطق، وسط تعامي تركي عن تلك الانتهاكات