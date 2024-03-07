لرفضه إيتاء “الزكاة”.. “التنظيم” يهدد بقنبلة مواطن في ريف دير الزور

محافظة ديرالزور: رمى مسلح من تنظيم “الدولة الإسلامية” قنبلة صوتية على منزل مواطن في بلدة أبو حردوب بريف ديرالزور الشرقي، دون إصابته.

ووفقا للمصادر فإن الاستهداف جاء كتحذير للمواطن من قبل عناصر تنظيم الدولة لأنه رفض دفع مبلغ 50 ألف دولار ك”زكاة” لهم، في حين غادرا المنطقة على دراجة نـارية كانا يستقلانها

وأشار المرصد السوري، أمس، إلى أن مسلحين من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، استهدفا بالرصاص، سيارة يستقلها مواطن لديه محل “خراطة”، في بلدة ابريهة بريف دير الزور الشمالي ضمن مناطق نفوذ “قسد”، دون إصابته، في حين غادرا المنطقة على دراجة نارية كانا يستقلانها.

ووفقا للمصادر فإن الاستهداف جاء كتحذير للمواطن من قبل عناصر “التنظيم” لأنه رفض دفع مبلغ مالي “الزكاة” لهم.

وأحصى المرصد السوري 53 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 26 قتيل، هم: 14 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق “الإدارة الذاتية”، و3 من التنظيم، و4 حراس يعملون مع “الإدارة الذاتية” و4 مدنيين بينهم طفل.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

-42 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 9 من العسكريين و3 مدنيين بينهم طفل و1 من التنظيم

– 6 عمليات في الحسكة أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين، و2 من التنظيم، و1 مدني

– 5 عمليات في الرقة، أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين و 4 حراس منشآت مدنية تابعة لـ”الإدارة الذاتية”.