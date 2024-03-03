لرفضه بيع حبوب مخدرة.. عصابة مسلحة تقتل صيدلاني في مدينة الرستن بحمص

محافظة حمص: قتل صيدلاني في مكان عمله في مدينة الرستن بريف حمص، بعد أن اقتحمت عصابة مسلحة الصيدلية التي يعمل بها، لطلب حبوب مخدرة تحتاج إلى وصفة طبية، في حين أطلق أفراد العصابة النار على الصيدلاني ومقتله.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 56 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 59 شخص، هم: 3 أطفال، و12 مواطنات، و44 رجل وشاب، توزعوا على النحو التالي:

– 17 جريمة في درعا راح ضحيتها 11 رجل وطفلة و6 سيدات

– 5 جرائم في السويداء راح ضحيتها 3 رجال وطفل وسيدة

– 10 جرائم في ريف دمشق راح ضحيتها 7 رجال وطفل و3 سيدات.

– 7 جرائم في حمص راح ضحيتها 7 رجال

– 3 جرائم في حماة راح ضحيتها 3 رجال

– 2 جريمة في الحسكة راح ضحيتها رجلان

–6 جرائم في دير الزور راح ضحيتها 6 رجال

– 2 جريمة في دمشق راح ضحيتها سيدة ورجل

– 2 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها رجلان وسيدة

– 2 جريمة في طرطوس راح ضحيتها رجلان.