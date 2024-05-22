لرفضه دفع “الزكاة”.. خلايا “التنظيم” تهاجم بالقنابل منزل مختار بلدة بريف ديرالزور الشرقي

محافظة ديرالزور: استهدف عناصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، منزل مختار بلدة الرغيب، بالقنابل اليدوية، لرفضه دفع “الزكاة ” لخزينة ” التنظيم”، في بلدة الرغيب بريف دير الزور الشرقي، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر المادية ووقوع خسائر بشرية.

وأحصى المرصد السوري 119 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 63 قتيلا، هم: 42 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق “الإدارة الذاتية”، و6 من التنظيم، و4 حراس يعملون مع “الإدارة الذاتية” و11 مدنيين بينهم طفل ومشعوذة.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 100 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 30 من العسكريين و10 مدنيين بينهم طفل ومشعوذة و4 من التنظيم.

– 11 عملية في الحسكة أسفرت عن مقتل 6 من العسكريين، و2 من التنظيم، و1 مدني.

– 8 عمليات في الرقة، أسفرت عن مقتل 6 من العسكريين و 4 حراس منشآت مدنية تابعة لـ”الإدارة الذاتية”.