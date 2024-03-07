لرفض دفع حصتهم من تهريب البشر.. فصيل “شهداء البدر” يعتقل 5 من فصيل “السلطان مراد” في مناطق “نبع السلام”

محافظة الحسكة: أقدم عناصر من فصيل “شهداء البدر” والشرطة المدنية في قرية العزيزية غرب مدينة رأس العين شمال الحسكة ضمن مناطق “نبع السلام”، ليلة أمس، على اعتقال 5 مسلحين من عناصر فصيل “السلطان مراد” ممن يمتهنون تهريب البشر باتجاه الأراضي التركية، حيث تم اعتقالهم أثناء محاولتهم إدخال مجموعة من الباحثين عن ملاذ آمن عبر طرق التهريب، دون دفع ضريبة لفصيل ” شهداء البدر”.

وأشار المرصد السوري في 20 من شباط الفائت، إلى استيلاء فصيل “شهداء البدر” المنضوي ضمن صفوف “الجيش الوطني” على منزل مدني في قرية العزيزية غرب مدينة رأس العين ضمن “منطقة نبع السلام” شمال غرب الحسكة، وأقدم عناصر الفصيل على طرد سكان المنزل بالضرب والشتائم، ليتم تحويله إلى مقر ونقطة لتهريب البشر الذين يحاولون الوصول إلى الأراضي التركية ومن ثم إلى أحد الدول الأوربية بحثاً عن ملاذ آمن في ظل الأوضاع الصعبة الراهنة.