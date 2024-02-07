لرفع الجاهزية القتالية.. القوات الأمريكية تجري تدريبات عسكرية في معمل كونيكو للغاز شمال ديرالزور

محافظة ديرالزور: دوت انفجارت في القاعدة الأمريكية بمعمل كونيكو للغاز شمال ديرالزور، ناجمة عن تدريبات عسكرية للقوات الأمريكية استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والتسديد على أهداف وهمية، في إطار رفع الجاهزية القتالية للقوات ودعم منظموتها الدفاعية.

وتتعرض قواعد “التحالف الدولي” منذ لـ7 من تشرين الأول الفائت من العام 2023، لضربات هجومية من قبل ” المقاومة الإسلامية” في إطار حملة ” الانتقام لغزة”.

واستهدفت الأخيرة ليل الأحد – الاثنين الفائت حقل العمر النفطي أسفر عن مقتل 7 من قوات الكوماندوس في قوات سوريا الديمقراطية وإصابة 18 أخرين.

ونفذت الطائرات الأمريكية عند منتصف ليل الجمعة-السبت 3 شباط، جولات من الاستهدافات الجوية على مواقع بطول نحو 130 كيلومترا من مدينة دير الزور وصولا للحدود السورية -العراقية مرورا بالميادين، واستهدفت خلال تلك الجولات 28 موقعا هاما للميليشيات الإيرانية.