لرفع الجاهزية القتالية.. “قسد” تجري تدريبات عسكرية في معسكر بمدينة الحسكة

محافظة الحسكة: أجرت قوات سوريا الديمقراطية تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في معسكر الطلائع بمدينة الحسكة، لرفع الجاهزية القتالية لقواتها.

وأشار المرصد السوري في 8 كانون الثاني الفائت إلى أن القوات الأمريكية وبمشاركة قوات سوريا الديمقراطية، أجرت تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية، في قاعدة قسرك بريف الحسكة الشمالي، حيث سمع أصوات انفجارات عدة في منطقة القاعدة، نتيجة استخدام الأسلحة الثقيلة وضرب أهداف وهمية، بإسناد جوي، لرفع الجاهزية القتالية للقوات.