لزرع الفتنة بين الفصائل التركمانية والعربية.. الاستخبارات التركية تحمي قائد عسكري معزول متهم بالقتل ضمن مناطق السيطرة التركية

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، استنفارا عسكريا، في بلدة سجو بريف مدينة إعزاز شمالي حلب، حيث تجمع العشرات من المسلحين عند المعصرة وحاجز الأربع مفارق

ومنطقة المعسكرات للمطالبة بمحاسبة قائد الفيلق الثالث المعزول “حسام كرزاي أبو ياسين” وتسليمه للقضاء لضلوعه المباشر والتخطيط لعملية قتل عناصر الجبهة الشامية والهجوم على معبر تل أبيض قبل نحو3 أشهر.

وفي السياق ذاته، رافقت قائد الفيلق الثالث المعزول “حسام كرزاي أبو ياسين” قوة عسكرية من الاستخبارات التركية في قرية تلال الشام لحمايته من “الجبهة الشامية”.

ووفقا للمصادر فإن القوات التركية تحاول تفكيك “الجبهة الشامية” وهي أكبر فصيل من المكون العربي، الذي يتعارض مع الفصائل التركمانية الأدوات التي تنفذ المشروع التركي على الأرض.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 28 تموز الفائت، مقتل 3 عناصر من تشكيلات الجبهة الشامية المنضوية ضمن صفوف الفيلق الثالث الموالي لتركيا، نتيجة اشتباكات عنيفة بين تشكيل أمن معبر تل أبيض بمؤازرة فصيل أحرار الشام من جهة، والقوة المركزية وأمنية الجبهة الشامية من جهة أخرى، نتيجة خلافات على إيرادات معبر تل أبيض الحدودي مع تركيا، ضمن مناطق “نبع السلام” بريف الرقة، في حين تمكنت قوات الطرف الثاني من السيطرة على معبر تل أبيض وأسر عدد من مقاتلي الطرف الأول.